S’Alzina denuncia que la dirección de Sa Dragonera no le deja pernoctar en la isla

La Asociación S’Alzina, una entidad sin ánimo de lucro, denuncia que la nueva dirección del Parque Natural de Sa Dragonera no les deja realizar los trabajos de mantenimiento del entorno en las condiciones necesarias. Juanjo González, el vicepresidente de la asociación, asegura que no entiende los motivos que les ha llevado a decidir que no pueden dormir en ‘Cas Garriguer’. «Con el cambio de directora ha cambiado todo y nos dicen que no podemos dormir en el albergue porque no somos científicos».

Decepción Desde el seno de S’Alzina han mostrado su decepción y disconformidad con esta decisión. «Llevamos 10 años trabajando en la isla y siempre hemos dejado todo siempre limpio. Es imposible para nosotros ir y volver el mismo día por tema de horarios», sentencia Juanjo. Los barcos con destino a Sa Dragonera salen cada día a las 11:00 horas y vuelven a las 16:00, lo que imposibilita a los voluntarios poder realizar un trabajo correcto sobre la zona. «Nuestro proyecto requiere de unas horas de reconocimiento del terreno y pretender que lo hagamos en el mismo día es inviable», insiste. Esta asociación lleva acudiendo cada junio en masa para realizar trabajos de mantenimiento de Sa Dragonera y afirman que han tenido compatibilidad con científicos durante los 10 años anteriores. «La justificación que nos dan no tiene sentido. Hemos venido con los científicos siempre y no ha habido problema», admite Juanjo. No obstante, la carta que ha mandado S'Alzina al Consell de Mallorca reza: «Ni los científicos van a realizar nuestro trabajo ni nosotros el suyo».