Mano dura con los incívicos que no recojan los excrementos de perro en Felanitx.

Ya no se avisará más. A partir de ahora la Policía Local de Felanitx intensificará la vigilancia y sancionará a los propietarios de los perros que no recojan los excrementos de sus mascotas cuando los paseen por la vía pública. Según establece la ordenanza municipal, las sanciones pueden llegar hasta los 750 euros. Paralelamente, y para que no haya más excusas, el Ajuntament inicia una campaña de información y de concienciación ciudadana.

‘Si no lo quieres en tu casa, no lo dejes en la calle’ es el lema de la campaña presentada ayer. Esta frase va acompañada de cinco fotografías para que «los ciudadanos tomen consciencia que si tienen mascotas tienen que recoger los excrementos de la vía pública», apuntó la regidora de Medi Ambient, Catalina Soler. Con esta iniciativa, «lo que ponemos de relieve es lo que la gente tendría que saber y no sabe. Por ello, hacemos esta campaña con imágenes potentes para que tomen consciencia visualmente», explicó la regidora. En los colegios Para llegar a más gente, a partir de mañana los informadores visitaran los colegios del municipio y explicarán la campaña a los escolares para que cojan conciencia del problema que supone que haya excrementos por la calle y también la obligación de recogerlos. Lo mismo pasa con los orines: que se limpien con agua. Los niños son los que más se conciencian con la importancia de reciclar, del civismo y de la convivencia. De ahí que se haya optado, también desde el Ajuntament, por ir a las escuelas a explicar las nuevas medidas. Punto de vista Multas de hasta 750 euros para quién incumpla la ordenanza Según el artículo 49 de la ordenanza, no recoger los excrementos puede sancionarse con multas de hasta 750 euros. «Ya no advertiremos más, pasaremos a la acción: multar, multar y multar. Es muy triste que la sociedad sólo entienda las cosas a golpe de sanción, pero no queda más remedio», explicaron Catalina Soler y el alcalde Jaume Monserrat. «Si quieren tener un perro, perfecto, pero no hay que olvidarse de recoger las cacas», y si se olvidan puede salirle caro.