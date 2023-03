La fira comercial Estocs al Carrer arriba de nou aquest dissabte 11 als carrers de Manacor. Els comerciants mostraran a peu de carrer els seus productes en un ambient festiu dominat per figures com els gegants i gegantons i la Jaia Corema, al so de la xaranga musical. La jornada de compres començarà a les 10 del matí i s’allargarà fins a les 20.30 hores. Les primeres compres rebran una bossa de roba especial amb la imatge de la fira, fins esgotar existències. L’activitat passarà després al Parc Municipal, on tindrà lloc el concert del grup Anegats, especialment organitzat per a l’ocasió, a més de un fi de festa amb el Dj Jara. Les entrades es poden aconseguir per cada 10 euros de compra als comerços participants canviant els tiquets al Claustre o al departament de Comerç, evitantlos al mail comerciatns@manacor.org o presentant-los a taquilla.

Els comerços de Manacor celebren per sisena ocasió la jornada de promoció Estocs al Carrer. La iniciativa torna a arribar de la mà de la delegada de Comerç, Maria Antònia Truyols, que destaca com a novetats per a aquest proper dissabte una major animació. «Des de l’Ajuntament també hem volgut contribuir a la festa i regalarem bosses commemoratives als clients dels comerços», explica. Les botigues de Manacor treuran als carrers i places els seus productes en una iniciativa que «valoren molt positivament», assegura Truyols. «Durant la pandèmia tots els sectors ho varen passar molt malament, especialment el del comerç, però vàrem actuar amb rapidesa i vàrem ser el primer poble en aplicar un programa de bons per a compres, que va estimular el consum en temps molt complicats per als negocis de la ciutat». L’atenció a aquest gremi ja és una pràctica consolidada per a l’Àrea d’Economia, Hisenda i Promoció. «De fet, ja estam preparant la tercera edició de Manacor Encantat, una altra activitat de dinamització dels carrers i places, aquest cop al voltant de les tradicionals rondalles mallorquines». Amb quatre noves figures que s’uniran a les ja existents, serà una cita encara més espectacular. Maria Antònia Truyols no vol deixar de destacar el concert del llegendari grup Anegats, «que serà al Parc Municipal a les 9 del vespre i que serà un gran fi de festa». Les entrades es poden aconseguir des de 10 euros de compra.