Tras dos años de escasas ventas debido a la pandemia sanitaria, la producción de aceite de oliva con sello de calidad remonta sus datos de producción y comercialización consiguiendo cifras de récord. La comercialización del aceite con Denominación de Origen Oli de Mallorca aumentó un 9,2 % el año pasado, lo que supone la venta de un total de 330.000 litros de aceite.

La Conselleria d’Agricultura dio a conocer ayer las cifras de producción del sector que calificó de «resultados excelentes». «El del aceite es un sector con mucho futuro», señaló la consellera de Agricultura, Mae de la Concha, al valorar los resultados de la dirección general de Polítiques per a la Soberania Alimentaria. Y es que el año pasado no solo creció el número de litros de aceite comercializados, sino que también ha habido un incremento en el número de productores, de superficie cultivada y el valor de la venta del aceite.

«Todos queremos iniciar la campaña con los depósitos de aceite vacios y el año pasado se consiguió», señalaba ayer el presidente de la Cooperativa de Sant Bartomeu de Sóller, Miquel Gual. Pese a ello, Gual reconoce que la campaña de recogida de aceituna 2021-22 no fue muy abundante por lo que respeta al número de toneladas (que no llegaron a las 400) pero remarca que lo importante en este caso es que «se vendió casi todo el aceite y no se tuvo de desclasificar», apuntó ayer mismo después que el Govern diera a conocer las cifras. Para el sector no tener que desclasificar aceite de calidad -lo que significa poderlo vender todo como Denominación de Origen- es importante ya que el valor de este también es mayor. «La buena temporada turística, así como la campaña promoción del producto por parte del Consell han dado sus frutos», añadió Gual.

La producción de 330.000 litros de aceite con sello Oli de Mallorca supone una cifra histórica ya que representa 40.000 litros más que el año 2019, antes de la pandemia (un 12 % más). También destaca el valor de la comercialización que en 2022 aumentó un 28,4 % respecto al año anterior, con un valor total que llega a los 4,2 millones de euros.

De cara a la próxima campaña (2022-2023) que se comercializará este año Gual reconoce que el número de toneladas será menor que la anterior pero vaticina una buena comercialización. Recuerda que la cantidad de aceituna recogida el año pasado fue escasa debido a las condiciones climatológicas, ya que los meses de enero a marzo a penas llovió y fueron calurosos. «El tiempo que está haciendo ahora, con frío e incluso nieve, es el que va bien al olivar ya que propicia que no haya plagas y que el árbol pueda hibernar», sentencia.