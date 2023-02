«Lo ocurrido con las regidoras de Cs Calvià ensucia la política»

Ciudadanos ha sumado cuatro regidores en el Ajuntament de Calvià en las dos últimas legislaturas. De todos ellos solo uno, Carlos Tarancón, ha finalizado el ciclo sin abandonar el partido y quedar en el pleno municipal como regidor no adscrito. Centrado ahora en la abogacía,Tarancón repasa ocho años que apuntan a ser los únicos de existencia de la formación naranja en el municipio de Ponent .

¿Gael Thyus y Consuelo Fernández son en su opinión tránsfugas?

—Habría que definir bien ese término para no usarlo solo cuando afecta a políticos de los demás partidos. En el caso de Fernández no ha dado el paso al Partido Popular.

Pero sí se ha hecho ya la foto y se ha afiliado

—Cierto. Aunque en su defensa cabe decir que hoy es difícil saber qué es Ciudadanos, un partido que parece votar leyes en función de las encuestas, dando así bandazos como los de la Ley del Solo Sí es Sí., que obliga a sus representantes a defender una cosa hoy y la contraria en apenas unas semanas.

En el partido Ciudadanos no tienen dudas en hablar de transfuguismo

—Porque ahora juega en su contra. Pero podemos recordar casos como el de Magdalena Isabel Roig Catany, que estando en el PP anunció su salto a Ciudadanos antes de terminar la legislatura. Y no fue la única. En aquel momento, como jugaba a su favor, no hubo queja.

Sin embargo, sí es cierto que los regidores de Cs se comprometen por escrito a devolver el acta si abandonan el partido

—Sí, la Carta Ética, que yo cumplí por cierto a pesar de que tomé parte en un debate de política local sabiendo ya que caía de las listas de 2019. Existe ese compromiso por escrito, y por desgracia en el caso de Calvià yo he sido el único que lo ha cumplido de los cuatro elegidos en las dos últimas legislaturas. Me da lástima porque actitudes como las de Gael, Consuelo o antes González de la Madrid ensucian la política y manchan la imagen de quienes actúan de esa forma.

En ese sentido, estos últimos ocho años han sido algo convulsos, al menos en Calvià

—Exacto, porque ha habido más casos similares en otros partidos. Pero también opuestos, como el de Israel Molina, de Sí se Puede Calvià, que no dudó ni un instante en devolver el acta y marcharse a casa. Me quito el sombrero. Porque esto no va de ideologías, va de ética. Y quedarse el acta está muy feo.

¿Pasará eso factura en las urnas?

—Por supuesto, los votantes están contrariados. Que haya ocurrido con tres de cuatro regidores es una barbaridad.

¿Desaparecerá Cs en Calvià?

—Es que a estas alturas ya no sé ni si existe agrupación local. Si ya de por sí era difícil sobrevivir en el actual contexto, lo que ha pasado en el municipio lo complica todavía más. Hoy la marca Cs Calvià ya no existe.

¿Cree que Patricia Guasp puede hacer algo por evitar el hundimiento definitivo del partido

—Patricia es muy buena, tiene imagen y un gran talento. Es una persona con carisma, buena oratoria y muy dialogante.Me alegro por ella, porque alcanzar la portavocía nacional es todo un logro. Pero sí me extrañó que no se presentara a las Primarias con la madera de líder que tiene. Yo siempre la votaría a ella. Eso sí, de la refundación del partido no me creo nada.

¿Carlos Tarancón ya es historia en la política municipal?

—Sí, me gusta la política pero ya estoy volcado en mi faceta de abogado, trabajando en el despacho Moyà&Emery.

¿Qué se lleva de aquella breve etapa?

—Me quedo con todo lo que aprendí de Derecho Administrativo a través del Ajuntament de Calvià, donde coincidí en el tiempo con proyectos de gran envergadura como la internalización del servicio de recaudación o licitaciones muy ambiciosas a través de los fondos europeos. El consistorio cuenta en este sentido con unos técnicos espectaculares.

¿Cómo valora al candidato del PP, Juan Antoni Amengual?

—Una persona preparada, pero debe saber de quién se rodea.

¿Su pronóstico para las locales del 28M?

—Alfonso Rodríguez Badal tiene un proyecto muy consolidado, aunque es cierto que lamento las bajas que se van a producir la próxima legislatura porque son políticos muy bien preparados. Personalmente votaré al proyecto que más me guste, como acostumbra a hacer la gente en las elecciones municipales.

¿Pero quien es el favorito?

—El actual alcalde, obviamente. Si no gana será una gran sorpresa y un batacazo enorme, aunque es verdad que la suma de PP y Vox no es descartable que les pueda dar para gobernar. El PSOE tiene las de ganar, pero salidas como la de Marcos Pecos las lamento mucho.