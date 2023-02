«Tren de Sóller invierte más de dos millones anuales»

Después de dos meses de parada técnica, el Ferrocarril de Sóller inició hace unos días una nueva temporada, tras haber completado trabajos de mejora. El presidente de la compañía, Óscar Mayol, ha comentado algunos aspectos económicos que resultan claves para su futuro.



¿Qué trabajos se han llevado a cabo durante estos dos meses?

—Hemos continuado con la mejora de la línea, además del mantenimiento del material móvil. La inversión que se realiza anualmente es importante, de más de dos millones de euros. De hecho, durante los 10 primeros años desde la renovación de la concesión ya se invirtieron 20 millones de euros.



¿Cuántos pasajeros hay que transportar para cubrir estas cifras?

—En 2022 se vendieron 850.000 billetes, entre el tren y el tranvía, lo que supone más o menos un millón de pasajeros transportados. Sin embargo, los costes se han disparado y los ingresos se mantienen más o menos al mismo nivel porque las tarifas que aplicamos se establecieron en 2012 y no se han actualizado. Aparte de la inversión, mantener el tren en marcha cuesta 10 millones cada año.



¿El tren sigue siendo uno de los grandes atractivos turísticos de Mallorca?

—Por supuesto, sobre todo porque viaja a Sóller, que es un destino único y muy atractivo. Pero en el último año hemos experimentado una disminución del 18 % en los clientes que adquirían la clásica excursión de vuelta a la Isla. Precisamente esta excursión tan importante para el tren ahora padece también el problema del cierre de la carretera de sa Calobra. Es algo que no se podía prever, pero es necesario y urgente que se solucione cuanto antes.



¿Queda aún mucha vía por renovar?

—Se va haciendo cada invierno. No es posible realizar estas obras sin parar totalmente el servicio. En el último año, se ha puesto vía en placa en otros 200 metros y se han reparado 350 metros dentro del túnel principal, además de repasar todo el tendido eléctrico y el material móvil.



¿Por qué decidieron invertir en la compañía eléctrica El Gas?

—Decidimos adquirir un 7 por ciento de las acciones porque es una empresa sollerica también centenaria y hay que apoyarla. Hemos invertido un millón de euros. Apostamos por las empresas locales porque también lo somos y también somos clientes de El Gas, ya que nuestro tren es eléctrico. En el año 2019 nuestra factura de la luz ascendió a 220.000 euros, un coste que este año también se incrementará en un 30 %. Pero creemos que hay que apoyar a las empresas del Valle.