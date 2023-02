Tot el municipi de Manacor respira ambient de Carnaval als seus 'Darrers Dies'. Els cinc nuclis urbans, Manacor, S’Illot, Porto Cristo, Cales de Mallorca i Son Macià, tenen preparats actes per a tots aquests dies en què la diversió i les disfresses són protagonistes.

El regidor al capdavant de l'organització de tots els esdeveniments és Artur Aguiló. Des de la seva àrea s’està treballant setmanes en l’elaboració del programa, que no oblida cap dels nuclis del municipi. «Després dels anys de pandèmia ha estat complicat reorganitzar-ho tot. Ha estat gairebé com començar de zero, però estem molt satisfets amb el resultat», afirma. «Esperem una alta participació, és una festa que agrada molt als veïns. Podreu gaudir d’algunes novetats com el fotomató 360 que estarà a la plaça Ramon Llull». Pel que fa a aquesta bona participació, assegura que «Quan es fa un bon programa, una festa atractiva, la gent respon i vol participar».

Les festes arrenquen el dia 16 amb les ruetes, on els més petits tenen la seva gran parcel·la de diversió. Tant a S’Illot com a Manacor se celebren en horari de tarda, mentre que a Porto Cristo es farà al matí, amb festes a les escoles. La gran Rua, la desfilada principal d’aquestes festes, serà dissabte a la tarda a la ciutat i diumenge a S’Illot i Porto Cristo. Les altres localitats tindran una Gran Festa de Carnaval dissabte, en el cas de Cales de Mallorca, i una ximbombada i foguerons quant a Son Macià. Com sempre, l’àrea de Festes de l’Ajuntament de Manacor és qui organitza tots els actes, que culminen el dimarts 21 amb l’Enterro de sa Sardina. La Jaia Corema serà la protagonista de la recta final de la festa.