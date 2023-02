«He sido Capità Angelats y ahora viviré la fiesta de otra manera»

Bernat Reynés Trias (Sóller, 1969) es una persona muy conocida y popular en Sóller. Su trabajo de funcionario municipal como responsable de las instalaciones deportivas de Son Angelats le permiten mantener el contacto diario con numerosos vecinos. Pero sobre todo es conocido en la localidad por haber representado durante ocho años consecutivos el principal personaje histórico del Firó, el Capità Angelats. El Ajuntament le ha escogido este año como pregonero de la Fira, unas fiestas cuyos preparativos llevan meses y acaban de empezar.

¿Cómo ha recibido la noticia de su elección como Pregoner de la Fira?

—Con un profundo agradecimiento por haberme dado esta oportunidad. Puedo decir que mi elección supone también una apuesta del Ajuntament por el Firó y por todo lo que representa esta fiesta para los sollerics. Además, ha sido una gran satisfacción por la gran cantidad de muestras de afecto que ya he recibido de mucha gente.

¿Es una continuación de su conocida vinculación con estas fiestas?

—Se puede decir que en esta ocasión viviré otra vez la fiesta desde dentro, pero de una manera muy diferente. He sido elegido en dos ocasiones como Capità Angelats del Firó y he encarnado este personaje durante ocho años. No me volví a presentar porque pensé que yo lo había vivido intensamente y que era hora de que otro lo pudiera disfrutar. Además, quería ser coherente con mi convencimiento de que los cambios son buenos.

¿Hasta qué punto esta fiesta se ha visto afectada por las restricciones sanitarias, los cambios legislativos sobre armas y los planes de seguridad?

—Los planes de seguridad y otras normativas son necesarias, aunque puedan resultar molestos. Hay que tener claro de quien es la responsabilidad si hay algún incidente. Lo importante es ir adaptándose y que cada año se siga trabajando para ver qué se puede hacer para mejorar la edición anterior. En todo caso, lo realmente importante es el sentido de responsabilidad de todos y cada uno de los que participan.

Háblenos de sus otras ocupaciones y actividades personales. ¿Ha escrito un libro para conductores, verdad?

—Sí. He sido profesor de autoescuela y pensé que sería útil escribir un libro que sirviera de ayuda a los que deciden sacarse el carnet de conducir. Se titula A la primera y es una guía visual para afrontar con confianza la prueba de conducción. También he creado una plataforma online de escuelas de conducción y he puesto en marcha una iniciativa de posicionamiento en internet destinado a empresas.

¿Se considera un emprendedor?

—Me considero, sobre todo, una persona que disfruta con todo lo que hace. He disfrutado mucho de la fiesta pero también de ser el conserje de un colegio público y ahora de ser el encargado del complejo polideportivo de Son Angelats.

¿El trabajo en el polideportivo es su ocupación principal?

—Por supuesto. Soy funcionario municipal y este es mi trabajo, pero he de decir que también disfruto mucho aquí, principalmente cuando veo la satisfacción de muchos usuarios que descubren por primera vez los beneficios del ejercicio físico. Esto es especialmente gratificante cuando ves los cambios positivos que experimenta la gente mayor que ha abandonado el sedentarismo y ha incluido el ejercicio en su rutina.

En su momento, la creación de este equipamiento recibió críticas por su elevado coste. ¿Qué opina?

—No opino, solo puedo decir que actualmente tenemos 1.200 abonados fijos (1.500 si tenemos en cuenta la rotación) y que esto supone un importante beneficio social para la comunidad.

¿Es activo en las redes sociales?

—Me parecen interesantes siempre que las publicaciones y opiniones se hagan de forma respetuosa. Hace un tiempo cree en Facebook un grupo de debate sobre temas que preocupan a los sollerics y funcionó bastante bien, con debates muy constructivos, aunque alguna vez los moderadores tuvimos que cortar por lo sano.

¿De qué hablará en su Pregó de la Fira?

—La verdad es que en estos momentos todavía no lo sé. Creo que ha quedado muy claro que soy una persona muy vinculada a mi entorno social y he tenido la gran suerte de poder trabajar y vivir en el mismo lugar que he nacido, algo que desgraciadamente no todo el mundo se puede permitir hoy en día. Estoy muy unido a la fiesta y a la Fira y al Firó. Por lo tanto, tengo temas de sobra para hilvanar mi discurso, pero supongo que al final será una sorpresa para los asistentes a este acto.