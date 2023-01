Santa Margalida contará con una nueva Unidad Básica de Salud a finales de verano. Así lo ha anunciado la presidenta del Govern, Francina Armengol, que junto alcalde, Joan Monjo, ha colocado la primera piedra del nuevo centro sanitario que contará con una superficie de 1.401 metros cuadrados y con un presupuesto de 2 millones de euros.

Esta incluirá tres consultas de medicina de familia; una consulta pediátrica; tres de enfermería otra de enfermería pediátrica y otra consulta polivalente. Además de una sala de extracciones, sala de curas y cirugía menor. Los terrenos, cerca del cuartel de la Guardia Civil, fueron cedidos por el Ajuntament al Govern después que el gobierno municipal los adquiriera en 2014. «En realidad, la tramitación desde que se puso en marcha hasta hoy ha sido rápida y así se lo he agradecido a la Conselleria de Salut», ha apuntado el alcalde, Joan Monjo que no ha perdido la ocasión para denunciar que otros proyectos del Govern, como la construcción de un nuevo centro educativo en Can Picafort, hace 15 años que están en punto muerto. «Salut ha hecho los deberes, Educació no», ha señalado.

Por su parte, la presidenta Armengol ha agradecido «el trabajo intenso del pueblo y de las asociaciones por reclamar lo que es básico para la ciudadanía, como la salud y la atención sanitaria», mientras ha añadido que a finales de 2022 arrancaron las obras de la Unidad Básica de Salud (UBS) de Montuïri y en enero ya se han puesto en marcha los trabajos de construcción de los UBS de Sant Joan y Santa Margalida.

Atención continuada

Si bien Monjo se ha mostrado satisfecho por la rápida respuesta del Govern para iniciar las obras del nuevo centro sanitario, ha insistido a las autoridades autonómicas a que Santa Margalida tenga un PAC y no una UBS. «Necesitamos un centro de asistencia continuada las 24 horas», ha remarcado el alcalde a este periódico mientras ha asegurado que se habían emplazado con Armengol a hablar de ello una vez pasadas las elecciones municipales y autonómicas de mayo.