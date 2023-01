Tots y PI unen fuerzas para tener más voz ‘pollencina’ en el Consell y el Parlament

Josep Marquet, Tomeu Cifre, Josep Melià y Tolo Gili, junto a los concejales de Tots per Pollença, plasmaron el acuerdo con una foto de familia frente al Pi de Sant Antoni. Este pacto preelectoral entre Tots per Pollença y el PI no cierra las puertas a posibles nuevas incorporaciones de otros partidos. | Juanjo Roig