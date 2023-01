Payeses y ecologistas piden frenar el alud de parques fotovoltaicos en suelo rústico

El proyecto para construir un parque fotovoltaico de 52 hectáreas en terrenos de Inca y Selva no ha logrado cumplir con el plazo establecido para obtener el documento de impacto ambiental (DIA) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y no podrá ser autorizado, al igual que otro en Menorca. Así lo confirma la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius del Govern. «El plazo finalizaba el 25 de enero y los promotores no lo han cumplido. Para seguir, estarían obligados a iniciar toda la tramitación desde cero», apuntan desde el gabinete que dirige Juan Pedro Yllanes. El parque solar Fenix Energy, en los terrenos de Son Vivot, obtuvo informes favorables de los ayuntamientos de Inca y Selva y del Consell de Mallorca, y el 18 de enero el Govern balear lo declaró proyecto industrial estratégico, lo cual permite acelerar su tramitación. El proyecto incluía 74.520 paneles solares, además de nueve centros de transformación, una subestación, un sistema de baterías de almacenamiento y un edificio de control.