Com cada any, la Institució Pública Antoni Maria Alcover celebra al voltant del 2 de febrer la Setmana Alcover. L'edició d'enguany té dos elements importants, la celebració del 20è aniversari de la iniciativa i la recuperació dels actes en un context de normalitat total. A aquesta circumstància es refereix la gerent de la Institució, Cristina Duran: «Després de dos anys de restriccions sanitàries, la Setmana Alcover recupera tot el seu potencial i esplendor amb tots els actes presencials».

El programa es celebrarà entre els dies 30 de gener i 4 de febrer i el lema que l'acompanyarà serà 'Coratge i fora son'. Aquestes paraules encapçalaran tots els actes, al·ludint a les que feia servir el mateix Alcover per donar ànims als seus diversos col·laboradors en la redacció del Diccionari català-valencià-balear, obra capital de la cultura catalana. Miquel Oliver, batle de Manacor, afirma que «aquest lema d’enguany, és un lema carregat d’esperança i d’actitud positiva i perseverant, la mateixa que hem de tenir en els moments que vivim, en què malauradament els nostres drets com a catalanoparlants no sempre estan garantits».

Dentre tots els actes convocats, alguns dels quals comptaran amb places limitades, destaca la Marató de Rondalles, que arriba a la seva XVIII edició i se celebrarà el 2 i el 3 de febrer. Duran la valora especialment: «Malgrat la pandèmia no ens hem aturat, però és vera que enguany tenim una il·lusió especial per poder tornar a fer la Marató de Rondalles, un acte que implica persones de diferents edats i sectors al voltant de la paraula». A la primera d'aquestes jornades es farà un acte d'homenatge a la pedra de la família a l'IES Mossèn Alcover. A les 17 hores del mateix dia serà l'Ofrena Floral, a l'Obelisc del passeig de Na Camel·la. També s'oferirà la peça N'Alcover i les tres penyores, de la companyia Contarelles, que farà dues representacions aquell dia, a les 9.30 ia les 10.30 i dues més l'endemà, 3 de febrer, a les 9.15 i les 12.00 hores. Ja en aquell 3 de febrer, a l'IES Manacor els alumnes representaran la rondalla Un festejador. El mateix faran a l'IES Mossèn Alcover amb Una al·lota de pèl arreveixinat. Altres actes seran Na filet d’Or, per Lidia Pérez Pérez; És metge Guinyot, amb Tomeu Matamalas; Un pastor i un misser, per Margalida Fuster, presidenta de l'OCB Manacor; Sa cova de sa bruixa Joana, amb Sebastià Riera Pocoví; En Pere poca por, amb Aina Fullana i N’Espardenyeta, amb Maria Magdalena Vives. Tots ells seran a la seu de la Institució. Aquell mateix dia, a Porto Cristo, es presentarà El món de les rondalles, per Dani Domínguez i Guillem Sansó.

El dia 4 es clourà la setmana amb una visita comentada a la Institució a càrrec de la pròpia Cristina Duràn. Serà a les 10 del matí i posteriorment, a les 12, es presentarà el projecte didàctic La calaixera d’Alcover. Ja a la tarda se celebraran els darrers esdeveniments del programa, la presentació del joc de taula Iràs i no tornaràs, així com la inauguració de l'exposició Dins les rondalles.

Miquel Oliver diu com a conclusió que «la Setmana Alcover és una de les expressions culturals de Manacor més pròpies. Arribar als 20 anys demostra l’estima de la gent cap a l’obra de mossèn Alcover i el nostre reconeixement cap a una figura cabdal i importantíssima per a la llengua i la cultura catalanes».