Més denuncia la tala de 42 árboles en Sineu por la ampliación de las aceras del vial

Més per Sineu ha denunciado la tala de 42 árboles (24 almeces y 18 moreras) situados a lo largo del vial de circunvalación del casco antiguo, durante unas obras de ampliación de las aceras. El candidato de Més, Andreu Matas apunta que «sabemos que es de vital importancia reformar las aceras, que presentan graves problemas de accesibilidad porque las raíces de los árboles las habían levantado, y porque afectaban al rendimiento del alumbrado, pero el proyecto señalaba que se tenían que replantar en otros espacios del pueblo».

El alcalde de Sineu, Tomeu Mulet (PP) ha justificado esta tala en que «solo afecta a una veintena de ejemplares, el resto los hemos ido trasplantando en un solar destinado a aparcamiento y en el colegio Rodamilans; pero las moreras no se han podido salvar porque están enfermas; los técnicos nos han aconsejado no replantarlas para evitar riesgos y plantar nuevos ejemplares, al tratarse de una especie que crece muy rápido». Las obras consisten en la ampliación de las aceras paralelas al vial para adaptarlas al decreto de Accesibilidad Universal, cuyos parámetros no cumplen actualmente.

«Ahora mismo no puede pasar ni una silla de ruedas ni un carrito de bebé; pero se mantienen todos los árboles posibles, como los del Pou Lledoner, y los que estén sanos se replantarán», añade el alcalde. Esta explicación no convence a Més ni a algunos vecinos que han mostrado su «perplejidad» al ver los árboles talados y sus troncos amontonados en el suelo. «Esta tala rompe la estética de Sineu y fomenta el desuso de estos espacios al faltar la sombra», añade Matas.