La masiva llegada de tordos deja a Mallorca sin cartuchos

«El martes nos llegó un palet de cartuchos y en 30 minutos se terminó». Con estas palabras de Jaume Fiol, de la Armería Fiol de Felanitx, se escenifica la realidad que viven, hace unes semanas, los cazadores de tordos (zorzal) con escopeta de Mallorca. No hay cartuchos suficientes para la demanda que hay. El próximo día 29 de enero se cierra la temporada de la caza del tordo (Turdus philomelos) y lo hace con unos resultados extraordinarios. «En algunas zonas ha sido una barbaridad la cantidad de tordos que han entrado» señala un cazador del Pla. Ello ha provocado una gran demanda de cartuchos según indican desde distintas armerías de Mallorca; Serra Pizà (Palma), Monserrat (Son Ferriol), Fiol (Felanitx) o Julià Gomila (Lloret). Los responsables de la Armería Serra Pizà señalan que «la buena temporada también se ha unido a la falta de materia prima. Lo que ha provocado una menor llegada de cartuchos por parte de los proveedores principales».

Se trata de cartuchos de perdigón pequeño, los que corresponden a los números 8, 9, 10 y 11. «De los otros perdigones tenemos existencias suficientes pero de estos al coincidir con la masiva llegada de tordos de este año y, por los que nos dicen, la falta de materia prima para hacerlos ha provocado la escasez que padecemos hoy», señala Jaume Fiol que en la imagen adjunta nos muestra la estantería vacía. En Lloret, los responsables de la armería local indican que «el miércoles de la semana pasada nos llegó un importante número de cajas y el sábado ya no nos quedaban». «Creo que ha sido una coincidencia de varias cosas, la lenta fabricación y una temporada extraordinaria de tordos pero la verdad es que los que nos llegan se van enseguida».

Desde las armerías indican que en la península ocurre lo mismo. «La falta de cartuchos es generalizada, tal vez en la península no este tan extendida la caza del tordo pero en los sitios en los que se cazan la falta de material también es similar a la que padecemos en Mallorca» explica Jaume Fiol. Desde la Armería Monserrat reconocen que «sí, tenemos cartuchos para la caza de tordos pero es verdad que no podemos servir todos los que requieren los cazadores». Ahora a poco menos de una semana y media para terminar la temporada de caza de este animal las armerías tampoco pueden realizar grandes encargos. Jaume Fiol explica que «la temporada es corta y en mi caso el espacio que tengo para almacenar este material no es muy amplio, dependo de los permisos que me otorga la Guardia Civil y no puedo hacer grandes adquisiciones».

Temporada

La masiva presencia de esta pequeña ave migratoria se ha notado estas semanas en la Isla. Se han visto estos animales en sitios muy concurridos como pueden ser rotondas de carreteras o zonas más cercanas a las poblaciones. Este pequeño animal de apenas 28 centímetros de alto por 23 de largo es una de las especies más cazadas de Mallorca. A su caza con escopetas también su une la de coll. Este tipo de caza se realiza especialmente en la Serra de Tramuntana. Un zona en la que ya el año pasado se noto una menor presencia de la ave con respeto a otras zonas de la Isla. Por lo que se refiere a las zonas del Pla, Migjorn y Llevant de la Isla los aficionados a la caza de este animal han mostrado su satisfacción por la buena entrada de aves que ha habido. Recordemos que se trata de aves migratorias que llegan en otoño e invierno a la Isla. Su carne es muy apreciada para la elaboración de algunos platos destacados de la cocina de caza mallorquina.