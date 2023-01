Tras meses de reuniones y algún que otro escollo, nace la candidatura Esquerra Calvià con la intención de aglutinar en una única lista electoral a los colectivos progresistas del municipio. Esta nueva candidatura para las elecciones municipales del 28 de mayo, y que se presentará hoy de manera oficial, supone la unión de los ecosoberanistas de Més per Calvià con Dedice Calvià y la plataforma ciudadana Izquierda Independiente de Calvià. En ella no formarán parte Unidas Podemos ni Izquierda Unida aunque sí habrá personas que hasta hace poco han estado vinculadas a ambos partidos.

Prueba de ello es que el número tres de esta nueva candidatura será Javier Porto que hace cuatro años fue también el número tres de la formación morada en las elecciones municipales.

El actual regidor de Esquerra Oberta y líder de Més en el municipio, Rafel Sedano, liderará la candidatura, mientras que la número dos será Isabel Manresa de Decide Calvià. Manresa hace ocho años se presentó en las listas de Sí se puede y salió como regidora.

Fuentes cercanas a la nueva candidatura apuntan que desde hace meses trabajan para aunar esfuerzos y para incluir a todo el espectro de la izquierda del municipio, más allá del PSOE, en una única lista electoral con el objetivo de no dividir el voto progresista como ha sucedido en comicios posteriores. Pese a ello, Unides Podem y Esquerra Unida no se han adherido a la propuesta. Voces cercanas a la nueva candidatura aseguran que durante meses sus representantes sí que fueron informados sobre el avance en la unión progresista, pero que en ningún momento hubo implicación directa de estos hacia la nueva propuesta. Otros aseguran que las rencillas entre la actual dirección de la formación morada y algunos de sus exmiembros hacen imposible una unión real para las urnas y no concurrir cinco listas progresistas como sucedió en 2019.