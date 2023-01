La bajada de temperaturas y las precipitaciones caídas este martes en Mallorca han traído consigo una de las imágenes más esperadas del invierno: los primeros copos de nieve del 2023 ya han caído en la Serra de Tramuntana. El Puig Major ha amanecido la mañana de este miércoles, 18 de enero, cubierto de nieve. El meteorólogo Alberto Darder ha compartido las imágenes de la nevada en su perfil de Twitter. «La primera del 2023, a 1.400 metros», ha escrito el científico junto a la fotografía de la Serra de Tramuntana teñida de blanco.

La cota de nieve se sitúa este miércoles a unos 700 metros. La delegada y portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), María José Guerrero, ha precisado que la nevada no será muy copiosa porque no se espera mucha precitación. Para este jueves, 19 de enero, la cota de nieve volverá a situarse en unos 700 metros de altura, pero irá subiendo por la tarde hasta llegar a 1.000 metros. Para el viernes, 20 de enero, la cota de nieve subirá hasta los 1.200 metros de altura.

A pesar del granizo que ha caído durante las últimas horas en otros puntos de Mallorca, la nieve solo podrá verse en la Serra. La madrugada de este miércoles se han registrado temperaturas mínimas de 2 grados en la Serra d'Alfàbia; tres grados en Escorca; cuatro grados en Son Torrella y 6 grados en Son Servera, Artà y Manacor. En cuanto a precipitaciones, han registrado 13 l/m2 en Palma, 10 l/m2 Son Bonet y 8 l/m2 en Binissalem.

¿Qué tiempo hará en la 'Revetla' de Sant Sebastià?

La delegada y portavoz de la Aemet en las Islas ha informado que no se esperan lluvias importantes en la Revetla de Sant Sebastià, aunque no se descarta «alguna gota ocasional y aislada». Sí habrá rachas fuertes de viento y hará mucho frío. En relación a esto último, Guerrero ha avanzado que las temperaturas se mantendrán bajas, al menos, hasta el próximo 25 de enero. La previsión es que no se superen los 12º-14º de máxima; lo habitual en esta época del año son 14,5º, por lo que estarán ligeramente por debajo. Las mínimas se moverán en torno a los 2º-6º; lo propio son 6º.