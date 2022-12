Preocupación entre los vecinos por la falta de agentes de la Policía Local durante la noche del 31 de diciembre. Aseguran que el Ayuntamiento tiene previsto realizar varios actos en diferentes núcleos del municipio, como una gran carpa en la plaza de Andratx, donde se espera una gran afluencia de gente después de varios años de restricciones provocados por la pandemia, aunque estos «no van a tener garantizada la seguridad de los asistentes ya que a día de hoy no hay ningún agente nombrado para realizar este servicio», explican fuentes cercanas a la Policía.

Cabe recordar que antes de la pandemia el número de agentes que realizaban guardia esta noche era entre 6 y 8 efectivos, lo que garantizaba su presencia continuada en los diferentes actos así como una patrulla para cubrir las posibles incidencias que se venían dando durante el servicio. Fuentes policiales informan que se les hace extraño que cuando sacaron el cuadrante de guardia de diciembre no hayan nombrado ningún servicio para esta noche, en la cual siempre hay una gran cantidad de gente en la vía pública.

Desde que se realizó la moción de censura por parte del PP, que utilizó casi como ‘bandera’ la falta de policías en Andratx, la seguridad del municipio sigue igual, es más suprimieron el servicio de noche desde el verano y no han conseguido que la Policía Local salga a flote. Aprobaron unas condiciones laborales unilateralmente que no satisfacen a los agentes y no están consiguiendo que la marcha de policías cese, ya que en breve está previsto que dos agentes más se vayan.