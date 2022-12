Las plazas disponibles de primer ciclo de Educación Infantil –de 0 a 3 años– se triplicarán en Santa Margalida con la construcción de dos nuevas escoletas y la ampliación de otras dos. El Ajuntament de Santa Margalida aprobó ayer las bases para licitar cuatro proyectos de manera simultánea que permitirán pasar de las 57 plazas actuales para niños y niñas de preescolar a las 168, con la creación de 111 nuevas plazas repartidas entre los tres núcleos de población.

Así, el primer proyecto es la reforma y ampliación de la Escoleta Infantil de la Vila, que pasará de las 37 plazas actuales a 74. En Can Picafort, se reconvertirá la guardería en Escoleta 0 a 3 y sus 20 plazas actuales se ampliarán hasta las 37. Además, el Ajuntament prevé construir una nueva Escoleta con otras 37 plazas en el otro extremo de Can Picafort, en un solar de propiedad municipal situado junto a la biblioteca. Y por último, Son Serra de Marina podrá disponer de este servicio educativo por primera vez, con la construcción de un nuevo edificio con 20 plazas de 0 a 3 en la zona del centro social. Actualmente, las familias que residen en Son Serra no disponen de este servicio y tienen que dejar a sus hijos en los centros de Can Picafort o de otros municipios.

La ampliación de la Escoleta de Santa Margalida (vila) tiene un presupuesto estimado de 318.362 euros. Se crearán tres nuevas unidades en la primera planta del edificio actual. La construcción de la Escoleta Can Picafort II es el más ambicioso de los cuatro proyectos. El nuevo edificio tendrá un coste de 470.079 euros. Y la ampliación y reconversión de la actual guardería municipal de Can Picafort sale a concurso por 270.264 euros. Entre los dos proyectos, el núcleo con mayor población y demanda del municipio pasará de las 20 plazas actuales a ofertar 54. Por su parte, la creación de la futura Escoleta Son Serra de Marina tiene un presupuesto de 216.494 euros y constará de un aula mixta de 1 a 3 años.

Los cuatro proyectos suman una inversión total de 1.275.199 euros y se realizarán con cargo al presupuesto municipal, si bien el Ajuntament ha obtenido una subvención de la Unión Europea, a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (fondos Next Generation). Los cuatro proyectos se volverán a licitar con sus respectivos presupuestos actualizados, después de que hace unos meses se quedaran desiertos. El objetivo es que las obras se realicen a lo largo de 2023.