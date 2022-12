Éric Jareño abandonará la política el próximo mes de mayo. Así lo ha adelantado a Ultima Hora, antes de darlo a conocer este miércoles por la tarde en la junta que celebrará el PP de Llucmajor. Además, enviará un vídeo (que se puede ver en esta noticia) a todos los afiliados de su partido. El alcalde llucmajorer ha decidido no repetir como candidato a la Alcaldía por «motivos estrictamente personales». De este modo, ha asegurado que la dirección regional del Partido Popular quería que continuase, pero él no ha aceptado. En este sentido, ha reiterado que no irá en ninguna lista en los comicios del próximo mes de mayo; se había especulado con que podría dar el salto a la política autonómica.

«Me voy porque tengo que cerrar un ciclo de esta etapa tan difícil y me quiero centrar en mis proyectos personales». En este punto, ha destacado que «esta legislatura está siendo muy difícil, hemos tenido el pacto más grande de España y hemos tenido que salvar dos mociones de censura». Jareño ha confesado que «el día a día te quema y te frustra. Todo lo que ha pasado estos años, como la pandemia, hace que te tengas que aplicar al 360 % en el día a día». Noticias relacionadas Éric Jareño: «No he podido disfrutar de ser alcalde, pero estoy orgulloso de mi trabajo» Xisca Lascolas sustituirá a Jareño como candidata a la alcaldía de Llucmajor El primer edil de Llucmajor ha confesado que ha vivido traiciones muy duras; la peor fue la que motivó que rompiese el primer pacto, del que formaban parte PP, Ciudadanos, ASI y Llibertat per Llucmajor, con el apoyo externo de Vox. Además, ha lamentado no poder haber ayudado a toda la gente que lo ha necesitado, por cuestiones burocráticas, algo que le ha quemado mucho. En el vídeo también ha pedido perdón por los errores que haya podido cometer. También ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que lo han ayudado, con una mención especial a su madre. Desde que tenía 18 años tenía claro que quería ser alcalde de su pueblo; ha conseguido su sueño, pero también ha descubierto los sinsabores de la política. Pese a todo ello, ha garantizado que seguirá dedicado íntegramente a Llucmajor hasta que finalice el mandato y ha pedido comprensión por la decisión que ha tomado, ya que muchas personas que le pedían que continuase.