La licitación que el Consell de Mallorca ha puesto en marcha para pacificar la entrada a Alaró y construir una rotonda ha vuelto a sacar a la luz la división de opiniones que existe en el municipio por el trazado de la vía verde que ha proyectado el Govern y que arrancará desde esa futura rotonda.

El PSIB y Més Alaroners han elaborado un comunicado conjunto en que expresan su apoyo al proyecto vía verde y que el trazado «pase lo más lejos de la carretera». Mantienen que «es una oportunidad única para tener un pueblo bien conectado, de forma segura y sostenible, para poder llegar a pie o en bicicleta a la estación». Ambos partidos entienden «la preocupación de los vecinos que tienen fincas que se pueden ver afectadas por la vía verde y que reivindiquen y negocien con el Govern la mejor manera de poder hacerla, pero pensamos que es el momento de hacer un llamamiento al seny y pensar en el bien común».

Por otra parte, la plataforma Via Verda, Així No muestra su rechazo por el trazado proyectado. Denuncian que «pasa por el interior de las fincas, supondrá la demolición de cuatro edificaciones, y en el referéndum que hicimos en la Fira hubo un rechazo casi unánime al proyecto». Piden que «se haga lo más cerca de la carretera posible para no invadir fincas y para aprovechar el mismo trazado de vía ya existente».