Empresas punteras reabren viejas fábricas de calzado de Inca con nuevas actividades

Inca tiene un color especial. Inca sigue teniendo su duende. Si me permiten parafrasear a Los del Río les diré que me ha venido la canción a la cabeza después de ver, a diario, el movimiento (tragí) que realiza de un tiempo a esta parte el Consistorio de Virgilio Moreno. Hace unas semanas estuve en la Fàbrica Ramis para escuchar dos de los arquitectos punteros de Balears. Allí me di cuenta de la magnitud empresarial, cultural, social que vive la capital del Raiguer. Sin duda Inca tiene su duende.