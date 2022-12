Més lleva al Ajuntament de Campanet ante el Defensor del Pueblo por bloquear información.

El portavoz de Més en el Ajuntament de Campanet, Guillem Rosselló, ha denunciado ante el Defensor del Pueblo que la Corporación vulnera sus derechos como concejal «al no obtener respuesta a varias solicitudes presentadas en ejercicio de mis funciones de control al equipo de gobierno». A raíz de esta denuncia –la segunda que presenta el concejal ecosoberanista desde 2020– la oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones y ha requerido al Ajuntament de Campanet que informe de las razones por las que no han tramitado y respondido las solicitudes de información realizadas por Rosselló o puesto a su disposición la documentación solicitada.

Colapso de la gestión

La alcaldesa de Campanet, Rosa Maria Bestard (PSOE), defiende su actuación y la de su equipo de gobierno. «Hay muchas preguntas que se las hemos respondido de forma oral, y luego Rosselló las vuelve a pedir por escrito; a parte de que solicita mucha información a la que él tiene acceso como concejal, lo que no puede es colapsar los servicios municipales porque en un Ayuntamiento hay mucho trabajo por hacer en el día a día». Bestard añade que «se le va contestando a medida que los funcionarios tienen tiempo, pero lo suyo es un abuso que entorpece la gestión municipal; jamás habíamos tenido una Administración tan transparente, en la que los concejales pueden acceder a través de la sede electrónica a casi todos los expedientes –salvo los que están restringidos por la Ley de Protección de Datos– y pueden ver el registro de entradas y salidas, las facturas, etc. no como antes, que teníamos que ir a mirar los documentos uno por uno».

En el escrito remitido a la alcaldesa de Campanet informando de la admisión de esta queja de Més, el Defensor del Pueblo señala que «todos los miembros de las corporaciones locales tienen derecho a recibir del alcalde o de la Comisión de Gobierno cuantos antecedentes, datos o informaciones obren en poder de los servicios de la corporación y resulten precisos para el desarrollo de su función». Por ello, solicita al Ajuntament de Campanet copia de las contestaciones que ya se hayan remitido a las peticiones de Rosselló.

Segunda mediación

La queja de Més se refiere a preguntas solicitadas en junio, julio, agosto, septiembre y noviembre de este año. No es la primera ocasión. En julio de 2020, Rosselló ya presentó una carta al Defensor del Pueblo en la que alegaba que el equipo de gobierno (PSOE en minoría) no les facilitaba información solicitada en los plenos de abril, mayo, junio y julio. En esta ocasión, Guillem Rosselló señala que «ya pasó en 2020 y no aprenden, considero que la alcaldesa y el equipo de gobierno tienen un absoluto desprecio por las reglas democráticas; en política no todo vale, si entre todos no denunciamos estas actuaciones, los límites desaparecen».