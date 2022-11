El pleno del Ayuntamiento de Marratxí aprueba una moción por el 25N

Los grupos municipales, a excepción de Vox, apoyaron en el pleno del Ayuntamiento de Marratxí una moción presentada de urgencia por el PP con motivo del 25 de noviembre, Día internacional de la violencia contra la mujer. El texto acordado expresa el compromiso firme del consistorio contra la violencia de género y en defensa de los derechos de las mujeres y la erradicación de cualquier tipo de violencia machista, ha detallado el gobierno local este miércoles en una nota.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, lamentó que Vox impidiera «un año más» una declaración institucional consensuada sobre el 25N. «Aquí nadie está en contra de los hombres, pero existe una violencia estructural y un machismo cultural y las mujeres por el hecho de ser mujeres reciban una violencia que no ocurre al contrario y hasta que no entendamos esto no nos pondremos de acuerdo», afirmó el máximo responsable en el municipio. El pleno de Maratxí también se comprometió a revisar todos los planes estratégicos municipales de igualdad porque el compromiso con la igualdad de toda la comunidad es el mejor antídoto contra las violencias.