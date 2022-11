La residencia municipal de la tercera edad de Alcúdia, que trasladó temporalmente en marzo a sus usuarios a la residencia de General Riera de Palma, no volverá a abrir sus puertas. Así lo ha confirmado la regidora de Tercera Edad, Agüi Lobo. «El edificio donde se ubicaba no daba para más de 30 plazas una vez hecha la reforma. Esa fue una de las razones que nos llevaron a descartarlo. La idea es hacernos con unos terrenos (estamos negociando para adquirir los que hay justo al lado de la residencia) para cederlos al Govern y negociar cómo construir allí en el futuro una residencia con más recursos y más medios», dice Lobo.

De los 32 usuarios que se trasladaron «provisionalmente» a Palma a la espera de que se ejecutaran las obras, actualmente quedan 12. «Algunos pidieron plaza en sa Pobla y Pollença para estar más cerca, pero otros han decidido quedarse en Palma», dice la regidora.

Lobo asegura que cuando se organizó el traslado no era consciente de que los usuarios no podrían regresar tras la reforma. «Aquello estaba fatal y ya no se reabrirá. De momento se está dando el servicio de centro de día en la planta baja y ultimamos su traslado a un local próximo para poder realizar obras. La idea es que una vez esté reformado el edificio se utilice para recursos municipales y de los servicios sociales. Hay muchas cosas por hacer y demanda de espacios», dice Agüi Lobo.

En el momento del anuncio del «cierre temporal» del servicio la propia Lobo informó al pleno del Ajuntament d’Alcúdia refiriéndose a este paso como «una decisión difícil, pero valiente, que tomamos pensando en los usuarios». Esta era la segunda vez que la residencia municipal echaba temporalmente el cierre por obras. Ya se había vivido una situación similar en el año 2009 cuando tras la desaparición del Hospital d’Alcúdia el Consistorio decidió invertir 1,1 millones de euros en reformar el viejo edificio (que ya tenía una planta destinada a residencia) para dedicarlo íntegramente a los mayores incorporando un centro de día. Entonces hubo 38 afectados y aunque las obras se alargaron unos meses más de lo previsto, finalmente 20 regresaron a casi tres años después.