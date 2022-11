Junts Avançam (en la oposición en el Ajuntament de Pollença) acusa al equipo de gobierno (Tots, UMP, PP y PI) de alargar la desprotección del patrimonio del municipio. La coalición de izquierdas reacciona así a la retirada del contencioso que el Consistorio interpuso contra el departamento insular de Patrimoni y que ahora ha decidido retirar por su falta de recorrido judicial.

«Cuando el Consell de Mallorca acordó la no aprobación el catálogo de patrimonio de Pollença, ordenando que se incluyeran nuevos elementos a proteger y se rectificaran las fichas, en lugar de hacer caso al Consell, el Ajuntament optó por poner un recurso de alzada y luego un recurso contencioso administrativo en los tribunales. Ahora ha decidido retirar el contencioso», explica Miquel Àngel March, portavoz de Junts.

Cabe recordar que unos 300 elementos patrimoniales del municipio son a día de hoy totalmente vulnerables. Pollença lleva cerca de 20 años intentando aprobar su catálogo de patrimonio por lo que la posibilidad de suspender las licencias de obra o demolición mientras se modifica el texto expiró hace tiempo. El exalcalde y regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, ha responsabilizado siempre al Consell de la situación actual. Le acusa de romper un «pacto verbal» de aprobar el texto con deficiencias, lo que habría permitido proteger la mayoría de elementos vulnerables e incluir después los casals que habían sido excluídos sin riesgo a tener que indemnizar a sus propietarios.

La opinión de Junts es muy distinta: «Las aventuras judiciales del Ajuntament alargan la desprotección del patrimonio histórico, arquitectónico, arqueológico, etnológico y paisajístico de Pollença. Si en vez de impugnar el acuerdo hubieran rectificado lo que decía el Consell el catálogo ya estaría listo y aprobado y todos los elementos patrimoniales protegidos».

Miquel Àngel March recuerda que en el año 2019, cuando él era alcalde «el Ajuntament tuvo la oportunidad de aprobar el catálogo pero los regidores de Tots, UMP, PP y el no adscrito Martí Roca se opusieron con la excusa de que incluía una serie de casas de la primera línea del Port de Pollença con las que ellas no estaban de acuerdo. El Consell llevaba años diciendo que estas casas tenían que haberse incluido». «Cuando el nuevo Ajuntament anunció que impugnaba la no aprobación del catálogo ya les advertimos que se dejaran de aventuras judiciales y rectificaran», añade.

Pese a las críticas de la oposición el regidor de Urbanismo sigue responsabilizando al Consell de la situación actual. «Si en 2019 se hubiera aprobado el catálogo estaríamos exactamente en el mismo punto porque la deficiencia que pide incluir esas casas del puerto es una mínima parte del problema, el problema principal es que nos obligan a rehacer todas las fichas por la entrada en vigor de la Llei de Urbanisme que ya estaba vigente en esa fecha», dice.