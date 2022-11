«Para ganar las elecciones debemos dejar atrás todo lo vivido en el pasado».

Tras una intensa búsqueda que se ha prolongado durante meses, el Partido Popular ha encontrado por fin, en la figura de Juan Antonio Amengual (Palma, 1969), a su candidato calvianer para las elecciones locales del próximo año. Llega el nuevo cabeza de cartel, eso sí, con la formación dividida y con poco tiempo para curar muchas heridas.

Como aficionado al deporte que es, entiendo que se deberá plantear lo que viene como una contrarreloj:

—Está claro que será difícil, hay mucho trabajo por delante pero también hay ganas de hacerlo posible.

¿Le preocupa el hecho de ser un desconocido incluso para los propios afiliados del PP?

—Yo he sido militante no activo durante 30 años. A mí todos me han dado la bienvenida y estamos ya trabajando codo con codo. Ha habido nervios pero el tema está controlado. Que yo no tenga pasado político quizás sume.

¿Coincide en que su partido lleva siete años sin hacer oposición?

—Es cierto que se ha notado poco el trabajo de la oposición, pero los que han estado han hecho lo que han podido. Ahora se trata de sumar.

Mal comienzo para esa suma es la dimisión de la hasta ahora portavoz:

—A Luisa Jiménez ya se le había dicho que no sería la candidata, pero yo deseo que continúe con nosotros. Así se lo he transmitido.

¿Y qué le dijo ella?

—Que necesitaba tomar distancia. Yo creo que es una cuestión de tiempo y confío en que finalmente se sume al equipo.

¿Se ha visto con Suma Calvià?

—Sí, todo el mundo quiere hacer borrón y cuenta nueva. Yo espero que dejemos atrás personalismos y malas experiencias.

Tras 29 años en el PP, ¿por qué da el paso ahora?

—Nunca me lo había planteado, ahora vinieron a buscarme y creí que era un buen momento para hacerlo. Es un reto que tomo con ilusión, pero sé que no será fácil.

¿Tiene una opinión formada sobre la actual gestión municipal?

—El alcalde parece una buena persona, aunque pienso que está alejado de la realidad del municipio. Pero no será fácil ganarle.