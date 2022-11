La Marina de Llucmajor tiene en proceso de tramitación 15 parques fotovoltaicos

Está claro que la sociedad debe caminar hacia las energías renovables pero debemos ir con cuidado de perder el suelo rústico de la Isla. En algunos municipios, los vecinos que quieren colocar placas solares en sus hogares deben buscar una ubicación desde la que no se vea desde la calle para no afear el núcleo urbano. Esta premisa no se cumple ni de lejos en el suelo rústico donde el impacto visual parece no importar. El equilibrio es difícil.