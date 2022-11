Los transportistas cumplen su amenaza y no suministran en el centro de Sóller

Solo en la plaza Constitució hay 13 bares y restaurantes. Todos ellos, más lo que se encuentran en calles anexas, no cuentan desde ayer con reparto de mercancías. Fue el primer día de protesta y todavía es pronto para evaluar la envergadura de esta. Pero está claro que la solución a esta conflicto no será fácil. La mayoría de los vecinos está de acuerdo con la medida de Simarro de no permitir el estacionamiento de camiones en la plaza, aunque reconocen que hay que dar una solución a los repartidores.