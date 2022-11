El GOB ha denunciado ante el Ajuntament de Pollença y ante la Conselleria de Turismo la reconstrucción del Hotel Formentor al entender que las obras que se ejecutan «no disponen de licencia urbanística ni autorización de la administración turística ya que las licencias existentes solo permiten proyectos de reforma y ampliación». Lo hace después de que el alcalde Andrés Nevado firmara el pasado viernes la licencia de demolición que legaliza el derribo integral del hotel.

La legalización llegó apenas cuatro días después de que el propio alcalde emitiera una orden de paralización de las obras a raíz de un informe técnico municipal que (en respuesta a una denuncia previa del GOB y de Junts Avançam) estimó que las licencias de Reforma y Reforma y Ampliación que tiene la propiedad no amparaban las obras de demolición. En la práctica las obras no han llegado a pararse en ningún momento y la propiedad ya ha iniciado los trabajos de reconstrucción.

Los ecologistas defienden que «las licencias existentes solo permiten proyectos de reforma y ampliación» y que el proyecto de Reforma y ampliación del hotel que se está ejecutando actualmente «no es el informado favorablemente el pasado mes de marzo ni el que obtuvo la licencia urbanística municipal en mayo». El GOB lamenta que «en el ala este de la actual nueva construcción del hotel ya se ha edificado la estructura de una planta subterránea y otras tres plantas, después de la demolición total y nueva excavación sin la correspondiente licencia». Pide así al Ajuntament de Pollença que abra un nuevo expediente de infracción urbanística y «que ordene la demolición de una parte de la estructura de las cuatro plantas ya levantadas, de la parte este y de las cimentaciones e infraestructuras ya levantadas de la parte oeste». Por último reclama que se revoque la licencia para dicha reforma concedida en noviembre de 2020 y que no se otorgue licencia urbanística para la nueva construcción en todo lo que afecte a lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 2/2020 de medidas urgentes y extraordinarias.

El regidor de Urbanismo de Pollença, Tomeu Cifre, defiende la legalidad de las obras que ese están ejecutando en este momento y no contempla su paralización. «La obra estructural que se está haciendo ya estaba prevista en el proyecto inicial, la diferencia es que aquél proyecto mantenía en pie las fachadas, pero todo el interior se reconstruía y también era nueva la ampliación», dice el regidor. Recuerda además que Turisme ya ha informado a favor del proyecto de reconstrucción. No obstante confirma que, tal y como se hizo con la denuncia anterior de los ecologistas y de Junts «se estudiará el caso y si la obra está o no amparada por las licencias».

Cabe recordar que la propiedad justifica la demolición en los «problemas de aluminosis y de cimentación» del edificio original. La previsión es reconstruir y ampliar el hotel siguiendo los planes del Proyecto de Ampliación y Reforma que autorizó Turisme en base a la Ley 2/2020 de medidas urgentes. La intención es que la réplica ampliada del original abra sus puertas en abril de 2024 bajo la marca Four Seasons Formentor. Será el segundo hotel de la cadena en España.