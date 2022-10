Valldemossa y Deià, en deuda con Frederick Chopin y Robert Graves

Usar una anécdota histórica como reclamo turístico potencia la economía de un municipio. Así se desprende de un estudio de varios profesores del Centro de Estudios Felipe Moreno-Nebrija, que certifica que la renta per cápita de localidades como Valldemossa o Deià, que explotan turísticamente la presencia de Frederick Chopin y Robert Graves, respectivamente, aumentó más que la de pueblos similares que no usan anécdotas históricas relevantes en su promoción turística, como Esporles y Fornalutx.

Así lo refleja el artículo ‘La estancia de Frederick Chopin como reclamo turístico en la ciudad de Valldemossa’, publicado en la Journal of Tourism and Heritage Research. En primer lugar, el estudio certifica que «los municipios de Valldemossa y Deià, ambos turísticos y con el principal reclamo turístico una anécdota histórica, presentan claramente una renta per cápita superior a las registradas en Esporles y Fornalutx». Según los docentes del CES Felipe Moreno-Nebrija, uno de los argumentos que justifican esta diferencia es contar con «una anécdota histórica relevante como reclamo turístico, la presencia de Chopin en Valldemossa y de Robert Graves en Deià, que ha potenciado economías municipales más dinámicas y terciarizadas, donde predominan las actividades de restauración, turísticas, ocio y del sector inmobiliario».

Asimismo, el análisis comparativo entre los cuatro municipios mallorquines certifica que «la población no se ha visto afectada sensiblemente por el boom turístico» y, por extensión, que contar o no con un acontecimiento histórico como reclamo turístico no influye tampoco en la evolución del número de habitantes del pueblo. De hecho, en términos de población, municipios similares como Valldemossa y Esporles presentan «similitudes, con crecimientos muy discretos durante los años del boom turístico, cuando venían de periodos de pérdida constante de población, y seguidos de ritmos de crecimiento muy inferiores a los observados a partir de los años ochenta». En el caso de Deià y Fornalutx, el boom turístico supone para ambos pérdida de población.

Muy distintos son los resultados cuando se comparan las evoluciones de la renta per cápita. En este caso, las economías de los municipios que explotan turísticamente un hecho histórico crecen más que las de localidades similares que no cuentan con estas anécdotas históricas relevantes. Para el periodo comprendido entre 2012 y 2018, los únicos disponibles, los municipios de Valldemossa y Deià superan en renta por habitante a los municipios de Esporles y Fornalutx, lo que según el estudio se puede explicar «al menos en parte, como consecuencia del reclamo turístico de dos hechos históricos relevantes».