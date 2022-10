Inca planta cara al ‘turismo de basura’ mediante el uso de drones y sanciones

Los actos incívicos se repiten en todos los pueblos. No hay ni uno que se salve. Desde los consistorios se intenta poner fin a las malas praxis, pero no es tarea fácil. En Manacor ya se han puesto varias multas de hasta 750 euros a los infractores, pero aún así algunas zonas de contenedores parecen puntos verdes. En los municipios del Pla, al no haber contenedores, los trastos se acumulan en el suelo rústico. Quizás lo que es necesario es un cambio de mentalidad porque tener el entorno limpio es cosa de todos.