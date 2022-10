Los partidos que forman el Pacte en el Govern de les Illes Balears están negociando los apoyos a una enmienda que el grupo parlamentario de Més ha registrado en solitario durante la tramitación de la Llei per a la Conservació Espais de Rellevància Ambiental, conocida como LECO. Esta enmienda viene a ser una ampliación del Área Natural de Especial Interés (ANEI) de La Victòria y de facto supone la protección de los terrenos conocidos como Pinars de Bonaire, un urbanizable formado por unos 200 solares cuya desclasificación viene demandando la izquierda nacionalista, plataformas vecinales y el ecologismo. El diputado de Més per Mallorca Joan Mas ha defendido esta pieza que, de momento, ha sido registrada por el partido sin el apoyo explícito de los partidos del Pacte. «Podemos ha expresado su disposición a apoyar la enmienda durante su tramitación, pero el PSOE todavía no se ha pronunciado a favor», admite.

Largo recorrido parlamentario La LECO es una normativa sobre los criterios que se deben seguir a la hora de proteger un espacio natural. Actualmente está en fase de revisión para su adaptación a toda la legislación europea. «Llevamos décadas reivindicando la desclasificación de estos urbanizables que, aunque no se hayan desarrollado, siguen vigentes y afectan a zonas que han preservado sus valores medioambientales; no podíamos dejar pasar la oportunidad de que este urbanizable histórico sea desclasificado definitivamente, y éste es un camino para lograrlo», añade Mas. La ampliación de la zona protegida abarca los 55.554 metros cuadrados situados junto al mar y colindantes con la zona del campamento de La Victòria que en 2014 fueron calificados en el Pla Terriorial de Mallorca del Consell como zona verde de un urbanizable que se pretendía consolidar en otro extremo del municipio, entre el «mosquito» y el Port d’Alcúdia (dibujado en el mapa en verde como una punta de lanza). Además, se extiende la protección a los cerca de 200 solares previstos en el urbanizable Pinares de Bonaire, donde pese a no llegar a urbanizarse por carecer de un proyecto de urbanización, red de agua potable ni alcantarillado, existen algunas construcciones. Estos chalets, de prosperar la enmienda, podrían quedar fuera de ordenación. Aún queda un largo recorrido para que la propuesta prospere. Sin el apoyo del PSOE, es poco probable que lo haga.