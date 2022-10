Maria Antònia Oliver: «Sus asesinos han desaparecido y Aurora ha vuelto»

«La identificación de los restos de Aurora es una gran victoria para la democracia y una gran satisfacción, por la lucha de muchas personas y en especial por las familiares de tantas víctimas que siguen buscando para encontrar a sus seres queridos». La presidenta de Memòria de Mallorca, Maria Antònia Oliver, reacciona con estas palabras al anuncio de la recuperación e identificación de los restos de Aurora Picornell de la fosa número tres del cementerio de Son Coletes en Manacor que ha confirmado este jueves el Govern balear

«Con Aurora han encontrado una pluma estilográfica. Aurora escribía, escribía mucho, era su arma frente a los fascistas. La pluma estilográfica que hemos encontrado es una gran metáfora y un símbolo que sigue perviviendo 80 años después. Sus asesinos han desaparecido y Aurora ha vuelto», añade. Maria Antònia Oliver ha llamado personalmente a la familia para darles la enhorabuena. «Están tan contentos y tan agradecidos... He llorado con ellos. Estoy muy satisfecha y contenta. Es una gran victoria para la democracia, es la confirmación de lo que ya sabíamos, la verdad, es irrefutable», dice.

Maria Antònia Oliver, presidenta de Memòria de Mallorca, junto al abogado Jaime Bueno tras denunciar en los juzgados 230 asesinatos franquistas.

Cabe recordar que las entidades memorialistas e historiadores buscaban hasta ahora infructuosamente a las rojas del Molinar en la fosa de Porreres pero los restos de Aurora Picornell han sido identificados en la fosa de Son Coletes en Manacor. Sobre este hecho, que obliga a reescribir la historia de la memoria democrática en Baleares, la presidenta de Memoria de Mallorca se muestra sorprendida. «Es una cosa extraña. Pensábamos que estaban en Porreres. Lo que confirma es que los asesinos no seguían una mecánica, o tal vez la seguían pero yo no la comprendo, no la entiendo. No sé por qué desde Palma se llevaron hasta Son Coletes a estas mujeres, porque junto con Aurora hay cuatro más, supongo que son las rojitas del Molinar, pero vamos a ver resultados de ADN», explica.