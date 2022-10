𝐍'𝐀𝐮𝐫𝐨𝐫𝐚 𝐏𝐢𝐜𝐨𝐫𝐧𝐞𝐥𝐥 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚 𝐚 𝐜𝐚𝐬𝐚. 𝐋'𝐡𝐞𝐦 𝐭𝐫𝐨𝐛𝐚𝐭 𝐚 𝐒𝐨𝐧 𝐂𝐨𝐥𝐞𝐭𝐞𝐬!



Tenc la pell de gallina. Per coses així, per moments com aquest, estic en política. Gràcies infinites a tothom.



Avui Balears és una democràcia i una societat millor 🌹💜 pic.twitter.com/QhlvMCQpT6