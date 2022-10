Demolida una vivienda y pozo en suelo rústico en Mallorca

Este viernes ha sido demolida una vivienda que estaba en construcción, sin licencia, en una finca rústica de menos de 8.000 metros cuadrados en Mallorca, junto a un pozo de extracción de agua, ha informado la Agencia de Defensa del Territorio, ADT. A raíz del expediente por infracción tramitado por la ADT, la vivienda ya ha sido demolida y el pozo ha sido restituido a su estado anterior.

La ADT ha recordado que los sondeos o pozos de extracción no sólo están sometidos a la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos del govern balear, sino también a comunicación previa que debe presentarse ante el ayuntamiento del municipio correspondiente, antes de las actuaciones, según el Reglamento de la Ley del suelo. Esta comunicación previa no es válida, y por tanto no se puede ejecutar el sondeo, si dentro de la misma parcela existen ilegalidades urbanísticas, por aplicación del régimen de fuera de ordenación, como era este caso.