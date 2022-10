L’Ajuntament de Manacor aposta pel consum local i els productes sostenibles i de qualitat. Això passa per potenciar un tipus d’establiments que garanteixin aquesta qualitat, com els que des de fa anys alberga el Mercat Municipal, a la coneguda com plaça de ses Verdures.

La regidora de Activitat Econòmica i Financera, Mercats i Contractació, Cristina Capó comenta les darreres mesures del consitori en aquest terreny, en que destaca especialment la Peixateria. Fins al proper 15 de novembre es podrà optar al concurs per a la seva gestió, en què ja hi ha diverses persones interessades. «Volem reactivar la peixateria i per això s'ha reformat totalment, dotant-la d'equipaments per a la venda de frescos i congelats i, com a gran novetat, d'un espai de barra on poder servir, en línia amb les darreres tendències gastronòmiques als mercats tradicionals» destaca la regidora. «Per tot això, confiem que la peixateria torni aviat a obrir al públic» afegeix.

«El cost de la concessió s'ha reduït significativament, i està situat en 250 euros al mes» diu Capó, de manera que sigui un atractiu que truqui a professionals del sector amb iniciativa. En aquesta línia, també s'han rebaixat els preus dels tan sols tres llocs que queden lliures al Mercat, de diferents mides i des de la xifra gairebé simbòlica de 40 euros per mes. L'AJuntament ha deixat un dels locals reservat «per a les diferents associacions i entitats que durant l'any el puguin necessitar puntualment per a les seves activitats».

Després d'una àmplia reforma que ha donat una imatge nova i moderna al recinte, «es vol que el Mercat sigui un punt de referència on els consumidors puguin trobar productes variats i de confiança», que ara inclouen per exemple, a més dels tradicionals de fruites i verdures, un forn, una carnisseria o un d'especialitzat en pastes. «En la remodelació s'han canviat les antigues barreres per tancar les parades i s'han substituït per altres elèctriques molt més còmodes. S'han renovat les teulades i s'ha pintat completament el recinte per donar-li un nou aire després de més de 20 anys sense que s'escometessin reformes» assegura la regidora, que vol que el Mercat torni a ser «un lloc especial on els manacorins i manacorines puguin trobar de tot».