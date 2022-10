Los expertos no descartan aún que haya una buena temporada de setas

Los expertos en setas y cercadors no descartan que esta temporada pueda ser todavía buena para las setas, a pesar de que el 2022 haya sido uno de los años más secos de los que se han registrado en Mallorca. Como cada año por esta época, los aficionados esperan con ansiedad las primeras lluvias de otoño que, si no llega el frío, suelen preceder una buena temporada de las especies más codiciadas, especialmente de los esclata-sangs, con una gran tradición en la Isla.

Según Carles Constantino, experto micólogo solleric «las lluvias han sido más escasas en la Serra de Tramuntana que en otros puntos de la Isla, especialmente en el valle de Sóller; aun así, las lluvias de la pasada semana ya han activado seguramente los mecanismos biológicos que desencadenan la aparición de las setas y si no hace frío y vuelve a llover un poco, las condiciones son buenas para que haya una temporada y aparezcan los apreciados esclata-sangs, pero también otras especies comestibles».

Temporada

De hecho, en las zonas de Mallorca donde durante las últimas semanas ha habido lluvias abundantes, ya se han recogido los primeros picornells, según Constantino. «Desde la sección de micología de la asociación del Museu Balear de Ciències Naturals ya hemos hecho algunas prospecciones en el Valle y todavía no hay casi nada, pero no es tarde», asegura el experto. Otros cercadors han expresado también su esperanza de una buena temporada en la zona. Recuerdan que en 2021 arrancó tarde y los primeros esclata-sangs no aparecieron hasta finales de octubre, ya que depende de la lluvia y la temperatura locales.