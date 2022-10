El PSOE dice adiós a Junts Avançam y anuncia que concurrirá en solitario a las elecciones municipales de 2023. Así lo ha confirmado el secretario general del comité local Toni Cànaves. Aún no hay confirmación oficial de quién será el candidato de los socialistas a presidir el Ajuntament de Pollença mientras crecen las voces que apuntan a que liderará la candidatura el actual conseller d'Educació Martí March, hermano de Miquel Àngel March (Junts).

Fue el histórico ecologista Miquel Àngel March quien convenció hace ahora ocho años al PSOE, a Més y a Esquerra, para conformar una coalición preelectoral de izquierdas capaz de desbancar al entonces alcalde Tomeu Cifre que acababa de formar su propio partido (Tots per Pollença) tras su salida del PP. Miquel Àngel March intentó sin éxito encontrar un candidato que se pusiera al frente de la coalición ecosoberanista pero todos los partidos le señalaron a él. Acabó dando el salto a la política y se convirtió en alcalde de Pollença en junio de 2015. El líder de Tots per Pollença, Tomeu Cifre, sacó los mejores resultados de su historia pero Unió Mollera Pollencina (UMP) le acabó dando (con la abstención de Alternativa per Pollença) la vara a Junts Avançam.

El compromiso de Miquel Àngel March era para ocho años. Los cuatro primeros estuvo gobernando en minoría y ahora lleva toda la legislatura en la oposición. Tras meses de rumores sobre una posible reedición de la coalición el PSOE ha sido el primero en anunciar que irá en solitario a las urnas. Algunas fuentes apuntan a que Joana Aina Campomar podría liderar la lista de Més. La asamblea de la agrupación socialista de Pollença se reunió este lunes 3 de octubre para decidir su futuro de cara a las próximas elecciones municipales que encarará finalmente en solitario.

«En este momento pensamos que es la mejor manera para conseguir una mayoría progresista en Pollença y recuperar el gobierno municipal», dice la formación en un comunicado. «Los socialistas de Pollença valoramos de manera muy positiva formar parte de la coalición Junts Avançam. Esta ha sido una herramienta imprescindible para hacer valer todo o que une a los partidos de izquierda que formamos parte y que permitió tener un gobierno municipal que puso las bases de la política transformadora, transparente y participativa del siglo XXI que Pollença necesitaba y necesita para alcanzar nuevos retos políticos y sociales», dice.