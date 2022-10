Tres meses después de que se cerrara una de las huelgas de la limpieza viaria y recogida de residuos más duras que ha vivido Alcúdia, en plena temporada estival, los trabajadores piden la cabeza del alcalde Domingo Bonnín por no elevar al pleno una nueva contrata que incluya las mejoras laborales en la fecha pactada. Las concentraciones se harán el próximo 6 de Octubre, a las 8.30 horas frente al Ajuntament d'Alcudia coincidiendo con la celebración del pleno ordinario.

«A día de hoy la contrata y el Ajuntament d'Alcudia no han cumplido el acuerdo de solucionar con celeridad todos los incumplimientos de la Ley de prevención y riesgos laborales, los trabajadores y trabajadoras están indignados, no aguantan más, corriendo el riesgo de accidentes en el trabajo con vehículos en mal estado», dice Miguel Ángel Pardo, responsable sindical. Explica que «En uno de los puntos del acuerdo firmado constaba que el día 6 de octubre 2022 se aprobaría el pliego de condiciones de esta contrata y ya tenemos conocimiento de que no se cumplirá la fecha que se acordó entre las partes porque no se ha incluido en el orden del día del pleno».

CCOO del Hábitat Balears y los trabajadores de la empresa adjudicataria de la limpieza viaria piden la dimisión del alcalde de Alcudia y de todo su equipo del Gobierno (PI, PSOE y Més) «por incumplir el acuerdo firmado entre las partes para desconvocar la huelga indefinida el pasado mes de julio». El acuerdo se cerró con la mediación de la Conselleria de Treball del Govern. Asistieron a la reunión representantes de la concesionaria, el comité de huelga, el alcalde de Alcúdia Domingo Bonnín (como partes implicadas) y el conseller Negueruela y parte de su equipo como mediadores.

El alcalde de Alcúdia, Domingo Bonnín, asegura que «en un plazo de entre una semana y diez días saldrá a licitación el servicio». «Es cierto que no hemos cumplido con el plazo estipulado, pero solo falta el último trámite, la resolución de la Junta Consultiva de precios. En cuanto la tengamos sacaremos a licitación los tres lotes (limpieza viaria, recogida de residuos y puntos verdes) que supondrán no solo una mejora laboral de los trabajadores sino también del servicio que se dará a la ciudadanía», añade.

Hay tres grandes novedades, además de la adecuación al convenio sectorial de la Limpieza Viaria firmado en abril. La más importante es que por primera vez habrá recogida de basura orgánica en otro municipio. También se ampliará la recogida puerta a puerta a todos los grandes consumidores (hasta ahora solo la tenían los hoteleros). En tercer lugar, se introducirán importantes variaciones en los sistemas de recogida, dependiendo de la tipología del entorno. Así, por ejemplo, se eliminarán todos los contenedores de alrededor del centro histórico donde se utilizarán plataformas móviles. También se crearán seis nuevas áreas de aportación vigiladas en el extrarradio para prevenir los vertidos ilegales. La nueva contrata duplica la inversión municipal en esta materia pasando de 2 millones de euros a 4,6 millones de euros.