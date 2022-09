Más de cien autocaravanas toman Alcúdia para reivindicar áreas donde pernoctar

La reivindicación de los caravanistas pidiendo áreas y servicios adaptados para pecnoctar no es nueva. Son muchos años de lucha desde el cierre de los concurridos campings de Can Picafort o Lloret. La ley no contempla el turismo de caravanas como una actividad turística. Sin embargo el Consell en el pleno de junio se comprometió a colaborar con los ayuntamientos para atender a estas demandas. De momento el tema sigue aparcado.