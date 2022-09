«Nuestra intención como propiedad y promotor del hotel Formentor no era otra que crear un puente de diálogo con ustedes sobre el proyecto que estamos llevando a cabo y sobre el impacto social y económico que representará, mediante el cual, conocerían los detalles de primera mano y evitaríamos así cualquier guerra dialéctica y política a través de los medios de comunicación como la que se está produciendo estos días a costa de nuestro proyecto y reputación». Este es el encabezamiento de la carta que la propiedad del Hotel Formentor dirige este viernes 23 de octubre a los partidos de la oposición del Ajuntament de Pollença que se han negado a participar en una reunión en la que la propiedad quería dar a conocer su proyecto tras filtrarse la noticia del derribo integral y la reconstrucción futura del mítico establecimiento hotelero. La reunión prevista inicialmente para este viernes no se ha celebrado después de que la propiedad se enterara a través de este diario de que la oposición había comunicado su no asistencia. Junts, Alternativa y Podem, aseguran que no se reunirán con la propiedad hasta que el equipo de gobierno de Pollença (Tots, UMP, PP y PI) confirmen si las obras ejecutadas se ajustan a las licencias previamente concedidas.

«Si la reunión de hoy se hubiera producido habríamos explicado en detalle las bondades del proyecto. En primer lugar a nivel técnico y, en segundo lugar, a nivel social y económico, que en definitiva se traduce en la creación de más de 470 puestos de trabajo y de una inversión de 75 millones de euros», dice la misiva. «También nos habría gustado hablar de la obra y resolver las dudas que ustedes trasladan a través de los medios de comunicación. Entre otras, les habríamos mostrado las imágenes y evidencias del estado constructivo en el que se encontraba el hotel, para que valorasen y entendieran que los derribos que hemos llevado a cabo eran realmente necesarios. También las imágenes del futuro hotel, tanto de exteriores como de interiores, para que vieran en qué condiciones trabajarían los empleados actuales y furutos. Espacios que garantizamos, serán mejorables», dice «Queríamos hablar de ecología y de todos los trabajos que estamos llevando a cabo para mejorar los jardines, la viña, sobre todo el huerto ecológico que estamos creando y todo el trabajo que estamos haciendo para identificar las especies locales. Les queríamos explicar el proyecto de mejora de la viña y el objetivo principal que tendrá, que entre otros será el de la obtención del sello ecológico Fet a Formentor», continua el escrito. En la carta la propiedad le dice a la oposición que «nos habría gustado explicarles que queremos reemprender los premios literarios y de qué manera queremos hacer que el hotel Formentor vuelva a ser un lugar de culto como lo había sido». «Personalmente, les he de trasladar que su decisión, ha comportado perder una buena oportunidad e poder conocer de primera mano el proyecto que estamos haciendo y que tantos beneficios llevará a su municipio y a su isla. Una oportunidad para entender lo que nos ha llevado a tomar las decisiones que hemos tomado y sobre todo, transmitirles la ilusión que todo el equipo humano, formado por más de 100 personas de 50 empresas diferentes, que está detrás de este proyecto, para hacer realidad el sueño de convertir el hotel Formentor en el mejor hotel del Mediterráneo y posicionar Formentor como uno de los mejores destinos del mundo», continua. «Para acabar, les pedimos que procedan de manera inmediata el cese de las falsas acusaciones sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la actividad del aparcamiento, ya que éstas atentan claramente contra la imagen y las buenas prácticas de nuestra entidad y de todo el grupo de grandes profesionales que forman parte. En caso contrario nos veremos obligados a emprender acciones legales necesarias para defender nuestros derechos, que vemos claramente vulnerados», concluye.