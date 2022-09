La propiedad del Castell d’Alaró dice que no hay ningún acuerdo de venta con el Consell

El futuro del Castell d’Alaró está en juego en esta negociación. El tiempo corre en su contra y amenaza con terminar de derruir sus históricas fortificaciones. No es serio anunciar un acuerdo si éste no se ha formalizado; tampoco lo es que en 2022 no se pueda dirimir quién es el titular de una propiedad que se subastó hace 137 años. La lucha de Alaró por recuperar su emblemática fortaleza tiene visos de igualar en heroicidad la popular gesta de en Cabrit i en Bassa.