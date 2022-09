Més-Esquerra de Manacor (partido mayoritario en el Ajuntament y en el gobierno local) ha pedido al director general de Residus de la Conselleria de Medi Ambient, Sebastià Sansó (también de Més) que se retire de un concurso de oposición para acceder a un bolsín para una plaza de técnico de Medi Ambient en el Ajuntament.

Sansó figura en la lista provisional de admitidos en el proceso, junto a 14 aspirantes más, y ahora debe presentarse a la prueba escrita y pasar la valoración de méritos. La plaza es para la redacción de un proyecto y tiene una duración máxima de tres años. El portavoz de Més-Esquerra, Joan Gaià, asegura que «se ha hecho todo lo posible para que Sebastià Sansó no se presente, pero la decisión final es suya». Aunque Sansó puede concurrir al proceso (es totalmente legal), Gaià dice que «en política, la ética debe ir delante todo».

El regidor de Medi Ambient, Sebastià Llodrà, (también de Més-Esquerra), indica que «el proceso de selección es totalmente técnico, no interviene la parte política» aunque añade que «ocupar esta plaza es incompatible con ser director general». En este punto, el director general de Residus asegura que no incumple de ninguna manera el código ético de Més, «que se basa en unas normas, no en unas opiniones personales». Además, Sansó indica que «me presenté a un proceso de libre concurrencia con la máxima transparencia y ni siquiera he conseguido la plaza, tan solo he sido admitido».

Sansó reconoce que Més-Esquerra le pidió que desistiera «pero me asesoré y me puedo presentar, al igual que lo hacen muchos altos cargos del Govern. Es una visión de futuro, porque no queremos vivir siempre de la política». Sansó indica que «si llegara a ganar y la plaza fuera para esta legislatura, renunciaría a ella porque mi compromiso con el conseller Miquel Mir es total hasta final de mandato».