La oposición La oposición en el Ajuntament de Pollença planta a la propiedad del Hotel Formentor y no acudirá este viernes 23 de septiembre a la reunión que había convocado para explicar el proyecto de reconstrucción del establecimiento que según el regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, será fiel al original. «Quien tiene que dar explicaciones sobre si las licencias amparan o no la demolición es el equipo de gobierno de Pollença, no vamos a ir a que la propiedad nos venda las ‘excelencias’ de su propuesta», dice Miquel Àngel March, portavoz de Junts.

Michael Muller de Podem, incide en el mismo sentido: «Antes de reunirnos con la promotora hemos pedido que el Ajuntament nos explique por parte del equipo de gobierno qué se ha hecho, las licencias y todo. Miquel Àngel March, en nombre de los tres partidos, ha pedido que recibamos esta información y hasta que no nos la envíen no tenemos por qué reunirnos con la promotora». Tonina Amer de Alternativa per Pollença coincide en sus argumentos: «Necesitamos que el regidor de Urbanismo, junto con los técnicos nos diga cuál es la situación y por qué se han dado las cosas que se han dado en Formentor, residuos, proyecto, licencias… El problema es que hemos tenido poca información con lo que condicionamos la reunión a saber primero el estado real del expediente». La oposición no solo lleva días cuestionando la legalidad de la demolición y reconstrucción del hotel sino también del traslado y acopio de residuos procedentes de la obra a una parcela de suelo rústico en Formentor. También ha reiterado su denuncia sobre el presunto «enriquerimiento ilícito» de Inmobiliaria Formentor por la explotación del aparcamiento «sin título habilitante» en las dos últimas temporadas turísticas. El regidor de Urbanismo Tomeu Cifre confirmó esta semana que el expediente abierto por el Consistorio para anular la licencia de explotación de Inmobiliaria Formentor ha caducado y el Ajuntament deberá ahora iniciarlo de nuevo porque no ha resuelto en plazo (seis meses) las alegaciones presentadas por la explotadora. El Ajuntament abrió el expediente de revocación a petición de los partidos de la oposición después de que los terrenos donde se ubica el aparcamiento de la playa fueran cedidos al Consistorio. El alcalde, cumpliendo con la legislación vigente, exigió la cesión de los aparcamientos, viales y zonas verdes como condición previa a la concesión de la licencia de reforma del hotel. En virtud de esa cesión el aparcamiento pasó a ser de titularidad municipal pero, días después de obtener la licencia, la propiedad del hotel revocó el acuerdo alegando que el aparcamiento «no forma parte de la red viaria».