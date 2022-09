El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha avisado este lunes que cuatro camiones de recogida de basuras de Alcúdia y sa Pobla no están circulando, tres de ellos por no tener la ITV en regla y otro por no llevar luces. En una nota de prensa, la organización sindical ha advertido del «grave incumplimiento» de la ley de prevención de riesgos laborales y la ley de circulación de los vehículos de la contrata de FFCC Lumsa en estos dos municipios.

Según han añadido, el pasado 13 de septiembre, el delegado de prevención de CCOO y el técnico de prevención de la empresa ya constataron que había vehículos que no habían pasado la ITV, vehículos de trabajo que circulan con la ITV caducada desde hace meses y vehículos sin las luces reglamentarias y sin luces de trabajo. Este escenario tiene lugar, han indicado, mientras el sindicato espera el informe por parte del Ibassal, Inspección de Trabajo, Ayuntamientos y la empresa FFCC Lumsa.