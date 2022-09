Junts, Podem y Alternativa, en la oposición en el Ajuntament de Pollença cargan contra el regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, por dejar caducar el expediente de revocación de la licencia del párking de la playa de Formentor. Denuncian un presunto «enriquecimiento ilícito» de la propiedad del hotel. Según Junts estaríamos hablando de «dos millones de euros cobrados por la propiedad del hotel, en estas dos temporadas». Reaccionan así después de que el regidor haya confirmado hoy que el expediente de revocación de la licencia de actividad ha caducado y el Ajuntament tendrá que iniciar de nuevo el procedimiento.

Miquel Àngel March, portavoz de Junts dice que «todo lo relacionado con Formentor es escandaloso. De entrada el expediente se abrió por la presión de la oposición. Este retraso hace que ya son dos (por ahora) los veranos que la propiedad del hotel, hace negocio de un aparcamiento público y estaríamos hablando de dos millones de euros cobrados por la propiedad del hotel en estas dos temporadas». «El aparcamiento debía ser gestionado por el ayuntamiento, el día siguiente de ser público, a mediados de junio del 2021», añade.

«Este es otro despropósito más del tema Formentor, al que se van añadiendo cosas cada día. El expediente ha caducado porque no se han cumplido los plazos establecidos que en este caso se han dilatado exageradamente. La empresa se beneficia de las ampliaciones de los tiempos y los trámites burocráticos que el regidor de Urbanismo, Tomeu Cifre, hace con ellos. No tiene sentido no haber resuelto unas alegaciones, dejar caducar un expediente y tener que abrir otro para seguir con lo que se había dejado del anterior. Como en todo lo de Formentor el Ajuntament no ha actuado de acuerdo a las normas y procedimientos a seguir», dice Tonina Amer, de Alternativa per Pollença.

Michael Muller, portavoz de Podem opina que «Hay que preguntar al regidor de Urbanismo por qué motivo deja caducar un expediente y no prioriza resolver unas alegaciones de la propiedad para sacar adelante el expediente y al final provoca una disminución de ingresos para el ayuntamiento y un enriquecimiento injusto de la propiedad ya que está ocupando unos terrenos que no son de su titularidad y sin ningún título habilitante para ello». «Es curioso que el Ajuntament no haya priorizado sacar adelante este expediente. Incluso nos cuestionamos si era necesario iniciar un expediente de revocación de la licencia cuando en el momento en que se acepta la cesión del aparcamiento la empresa ya no tiene por qué explotarlo y sacar ni un euro de esa zona», añade. Muller recuerda que «El entonces alcalde exigió la cesión de viales, zonas verdes y aparcamientos, no porque lo tuviera que exigir él sino que es una previsión legal y así consta en los informes de Urbanisme». Avisa de que «nosotros vamos a ir hasta el fondo del asunto. Trabajamos en una moción conjunta de oposición que se debatirá en el mes de septiembre».