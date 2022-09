Jaume Ferriol: «Al pacto le pongo un 10 en gestión diaria y bienestar»

Jaume Ferriol (Maria, 1980) es un veterano de la política municipal. Es concejal de Maria desde 2007, alternando etapas en el equipo de gobierno y otros en la oposición. Pese a su juventud, es el más veterano de los 11 concejales que tiene Maria de la Salut. Fue director de Abaqua y mañana debuta como alcalde, en cumplimiento del pacto entre PP y XMaria.

¿Han cumplido sus objetivos hasta la fecha?

—El objetivo era hacer proyectos en clave de legislatura. El relevo en la Alcaldía es algo anecdótico, vamos a continuar la tarea que comenzamos en octubre de 2020. Los proyectos se han resentido por la pandemia, pero la parte positiva es que están llegando al Ajuntament muchas ayudas para poder emprenderlos.

¿Cómo está funcionando el pacto, hay cohesión?

—Com una bassa d’oli. Yo no tenía ninguna duda de que funcionaría. Coincidimos al cien por cien en los objetivos, que era mejorar la gestión diaria y el bienestar de la gente del pueblo y así lo hemos demostrado. Le pongo un 10.

¿Cuáles son sus prioridades para los nueves meses que quedan de mandato?

—Las mismas que nos marcamos hace 23 meses: mejorar la calidad de vida de la gente. Vamos a renovar columpios, licitar una nueva escoleta, continuar la tramitación del planeamiento, poner el ascensor que necesita Ca ses Monges, arreglar baches, farolas... arreglar el día a día.

¿Cuáles son los retos para Maria a largo plazo?

—Tener el planeamiento urbanístico, que nos permitiría solucionar varios problemas que se arrastran hace años; también inciar la escoleta, pues con la pandemia cerró la única guardería que había en el pueblo; y el centro de día, muy necesario.

¿Se volverá a presentar?

—Aún no lo he decidido. Ahora he tenido que dejar mi trabajo en la banca para tener dedicación exclusiva al Ajuntament y esa es mi prioridad ahora.