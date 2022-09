Manacor tendrá agua potable y de calidad en 2025 tras la conexión con la desaladora

La red de agua en Manacor se estrenó en 1982 sirviendo agua no apta para el consumo. Lo que significa que hace 40 años que los vecinos de la ciudad compramos garrafas de agua para poder beber o cocinar, con el consiguiente gasto que ello reporta. Porque, no se olviden, nosotros también pagamos la factura de agua municipal correspondiente. Los diferentes gobiernos han tardado demasiado tiempo en dar una solución real al problema. Esperar ahora tres años más, incluso nos puede parecer poco. Ja no mos ve d’aquí...