El Ajuntament de Pollença recurrirá el expediente sancionador que le ha abierto la Conselleria de Medi Ambient i Territori por no trasladarle los estudios de gestión de residuos de las obras de reforma y ampliación del hotel Formentor, pese a haberlos requerido. El Consistorio se enfrenta a una posible sanción de 3.000 euros. Según el regidor de Urbanismo y exalcalde de Pollença, Tomeu Cifre, «el expediente es nulo de pleno derecho porque ha pasado más de un año desde que se nos realizó el requerimiento».

Cabe recordar que la notificación del expediente sancionador llega días después de que Junts Avançam y Alternativa per Pollença (ambos en la oposición) denunciaran públicamente el vertido en suelo rústico protegido de materiales procedentes de la parcela urbana en la que se ejecutan las obras del hotel. Cifre admite que el Ajuntament de Pollença «se equivocó» al no enviar a Medi Ambient copia de los documentos que la propiedad del hotel entregó «en tiempo y forma». «Todo ha sido un error administrativo porque nosotros enviamos una documentación a Medi Ambient y luego se nos mandó un requerimiento que teníamos previsto responder por correo electrónico adjuntando copia de los planes de residuos que la propiedad había entrado por registro, pero no nos dimos cuenta de que no se había llegado a enviar», dice Cifre.

Tomeu quita hierro al asunto asegurando que «son cosas que pasan» y reprocha a la Conselleria de Medi Ambient que «ha tenido más de un año para llamarme al teléfono y decirme que faltaba esta documentación y no lo ha hecho y justo ahora nos abre el expediente unos días después de que Junts denunciara el ‘vertido’». El Ajuntament envió a un celador a levantar acta del acopio de restos procedentes de las obras de excavación del sótano del hotel y ha remitido copia tanto a la Agència de Defensa del Territori (ADT) como a la propia Conselleria de Medi Ambient. Según el alcalde «el Ajuntament no tiene competencia para intervenir en suelo rústico, que es donde se realiza el acopio, porque las competencias de disciplina urbanística en suelo rústico están transferidas a la ADT»