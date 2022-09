El grito de un niño de Lloseta que sufre bullying: «Mi vida es una mierda, ya no quiero vivir más»

Imagínense que su hijo, su hermano o su sobrino cumple 11 años; mejor aún, pónganse en su piel, es usted el que celebra su aniversario. Tu madre te compra una tarta para celebrarlo con tus compañeros de clase y de las actividades de verano. Llegas emocionado y lo primero que te gritan unos indeseables es 'gordo', 'foca' y 'foca monje'. Tu día especial se ha venido abajo con unas simples pero demoledoras cinco letras. Por si no hubiera sido suficiente, a la hora de cantarle el habitual 'feliz cumpleaños', varios compañeros le corean una canción alternativa: 'feliz cumpleaños, gordo de mierda'. Esta es la denuncia en redes sociales del hermano mayor de un chaval de Lloseta que lleva cuatro años sufriendo en silencio el acoso de sus compañeros de clase, y ya no puede más.

A través de su Instagram ha lanzado una llamada de auxilio que se ha hecho viral. Su hermano, al llegar a casa, dijo que 'la vida es una mierda, ya no quiero vivir más'. Asegura que lleva «cuatro años aguantando insultos, escupitajos y broncas. Y los profesores, que son los que deberían mediar en esta situación, no hacen absolutamente nada», critica este joven. El mensaje incluye el vídeo que captaron los chavales 'cantándole' para poder seguir riéndose de su hermano, esta vez en redes sociales, y que difunde para que la gente entienda la situación de su hermano. La denuncia acumula más de 22.000 'likes' y más de 1.300 comentarios de apoyo en menos de 15 horas.

Denuncia del hermano del menor a través de sus historias de Instagram.

Los hechos que relata sucedieron este miércoles en el colegio Es Puig de Lloseta, en una actividad llamada 'Diver estiu', que no tiene nada que ver con la escuela de verano, organiza una empresa externa y cuenta con monitores diferentes. Pero los problemas vienen de lejos. La escuela ya hacía seguimiento del caso de este menor y la regiduría de Asuntos Sociales de la localidad, que dirige Antonia Massanet, así como el policía tutor de Lloseta, se han puesto manos a la obras para aclarar el episodio. El caso ha sido confirmado por varios testigos entrevistados por Última Hora y el Consistorio ha activado el protocolo antibullying habitual en estos casos.

El mensaje final del hermano de este chaval de once años es demoledor: «Me parece muy triste que mi hermano haya dicho que quiere quitarse la vida. La mayoría de suicidios empiezan por tonterías como estas. Y me sigue pareciendo aún más triste que en el siglo en el que estamos sigan sucediendo estas cosas, sobre todo viniendo de niños pequeños. No entiendo la educación que les dan como para que un grupo de ocho chavales insulten, tiren piedras y agredan a uno solo sin que nadie intervenga», apunta este joven, que finaliza con «esto me ha pasado a mí, pero le puede pasar a tus hermanos, sobrinos, incluso hijos», apostilla.